بريطانيا تعرض على نيوزيلندا المساعدة بعد الهجوم الدامي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في اتصال هاتفي مع نظيرتها النيوزيلندية ،جاسيندا أردرن، إن بريطانيا ستقدم أي مساعدة ضرورية لنيوزيلندا عقب الهجوم الذي استهدف مسجدين، يوم الجمعة، وقُتل فيه 50 شخصاً.

وقال متحدث باسم ماي في بيان مساء الأحد: "ناقشت الزعيمتان استجابة الأجهزة الأمنية والصحية النيوزيلندية السريعة والنموذجية والأعمال الشجاعة التي قامت بها الشرطة والمسعفون".

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