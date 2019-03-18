هولندا.. إصابات بإطلاق نار في مدينة أوتريخت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 مارس 2019 01:12 مساءً - مشاركة أفادت وسائل إعلام هولندية باستدعاء قوات مكافحة الإرهاب بعد إطلاق النار في مدينة أوتريخت. كما أفادت بإصابة عدد من الأشخاص. المصدر: العربية.نت

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