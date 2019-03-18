نقابات جزائرية ترفض دعم جهود رئيس الوزراء لتشكيل حكومة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 مارس 2019 01:12 مساءً - مشاركة رفضت 13 نقابة جزائرية دعم مساعي رئيس الوزراء المعين حديثاً نور الدين بدوي لتشكيل حكومة يأمل أن تساعد على تهدئة المحتجين الذين يضغطون على الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ودائرته الداخلية كي يتنحى. وقال بوعلام عمورة، أحد رؤساء نقابات قطاع التعليم، للصحافيين إن النقابات لن تجري مناقشات مع هذا النظام لأنها تنتمي للشعب والشعب قال “لا” للنظام. المصدر: الجزائر – رويترز

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