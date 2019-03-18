روحاني: العقوبات أثرت على قيمة الريال الإيراني وفاقمت التضخم

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين أن العقوبات الأميركية على بلاده “جرائم ضد الإنسانية”.
وذكر الرئيس الإيراني أن طهران ستقيم دعوى قانونية ضد مسؤولين أميركيين بسبب الصعوبات المفروضة على إيران. وأضاف روحاني، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، أن العقوبات الأميركية أثرت على قيمة الريال الإيراني وفاقمت التضخم، لكنه قال إن الحكومة ستتغلب على الصعوبات.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتباراً من يوم 7 آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار الماضي. والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من 5 تشرين الثاني، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.
المصدر وكالة سبوتنيك الروسية
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