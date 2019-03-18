باقري في دمشق لحضور اجتماع عسكري سوري إيراني عراقي

يزور رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري على رأس وفد عسكري رفيع دمشق اليوم الأحد، لحضور اجتماع عسكري ثلاثي يضم ممثلين عن سوريا وإيران والعراق.

وقال في حديث للصحفيين: “كل دولة تريد أن يكون لها قوات عسكرية في سوريا، ينبغي أن تنسق ذلك مع الحكومة السورية، وهذا الأمر ينطبق على القوات في شرقي الفرات ومحافظة إدلب التي يتوجب عليها الخروج من سوريا في أسرع وقت”.

وبين أبرز المهام التي يبحثها باقري خلال زيارته، تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، والتشاور والتعاون في مكافحة الإرهاب، وتوثيق التنسيق بين البلدان الثلاثة لمواجهة الجماعات الإرهابية، وبحث استراتيجيات تحقيق استقرار وأمن المنطقة.

وذكر التلفزيون الإيراني أن باقري سيزور منطقة الفرات ومدينة البوكمال ودير الزور شرقي سوريا، والغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق.