طهران تستدعي سفيرها لدى كينيا احتجاجا على سجن إيرانيين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 مارس 2019 01:12 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 مارس 2019 01:12 مساءً - مشاركة

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن بلاده استدعت سفيرها لدى كينيا بسبب حكم أصدرته محكمة كينية بتأييد حبس إيرانيين اثنين 15 عاما.

وقال قاسمي، إنه “كان من المقرر الإفراج عن المتهمين قبل أن تؤيد المحكمة الكينية الحكم الصادر بحقهما الجمعة”.

وسلمت إيران السفير الكيني في طهران شكوى رسمية عقب الحكم المتعلق باستمرار حبس كل من المواطنين الإيرانيين أحمد أبو الفتحي وسيد منصور موسوي.

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وخفف قاض كيني عام 2016، حكما بالسجن مدى الحياة إلى 15 عاما بحق أبو فتحي وموسوي، بعد إدانتهما بالتخطيط لهجمات، في وقت أثارت فيه القضية مخاوف من احتمال أن تخطط إيران لضرب أهداف في ذلك البلد الواقع شرقي إفريقيا.

واعتقلت السلطات الكينية في يونيو عام 2012، أبو فتحي وموسوي وأدينا بعد ذلك بعام بالتخطيط لشن هجمات وحيازة 15 كيلوغراما من المتفجرات من النوع الذي تستخدمه الجيوش.

وقال محققون كينيون آنذاك، إن “الاثنين قد تكون لهما صلات بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”.