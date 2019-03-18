كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإليزيه: ماكرون يستقبل رئيس الصين 24 مارس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قصر الإليزيه اليوم الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ في زيارة رسمية للبلاد في الفترة من 24 إلى 26 مارس.

وأوضح الإليزيه أن الرئيس ماكرون وزوجته بريجيت سيستقبلان الرئيس شي جين بينغ وزوجته في مأدبة عشاء صغيرة يوم الأحد 24 مارس في بوليو سور مير في إقليم الألب البحرية. وسيتم عقد جلسة عمل في اليوم التالي في قصر الإليزيه، وسيتبعه بيان صحفي وعشاء رسمي.

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وقد تم توجيه هذه الدعوة إلى الرئيس شي جين بينغ خلال زيارة رسمية في الصين من قبل الرئيس ماكرون في يناير 2018. وتأتي زيارة الرئيس الصيني في وقت رمزي للاحتفال بالذكرى السنوية الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والصين واعتراف فرنسا بجمهورية الصين الشعبية.

وشدد الإليزيه على أن هذه الزيارة ستكون فرصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية العالمية بين فرنسا والصين، موضحة أنها ستركز على القضايا الثنائية ومتعددة الأطراف والعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس شي جين بينغ سيتوجه هذا الأسبوع إلى إيطاليا وموناكو وفرنسا في الفترة من 21 إلى 26 مارس، دون تقديم جدول محدد لهذه الزيارات.