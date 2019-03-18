كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يتراجع عن رواية قتل منفذ عملية إريئيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن رواية قتل منفذ عملية إريئيل، وقال إنه اعتقل مساعده في منطقة بروقين بالضفة الغربية.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الفلسطيني الذي نفذ عملية أمس الأحد في سلفيت بالضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين، أحدهما جندي.

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وذكرت مصادر فلسطينية، اعتقال والد المشتبه به وشقيقه، ونفذ المطلوب هجومين متتابعين، بالطعن وإطلاق النار، جنوب غرب مدينة نابلس، أحدهما في فترق أرئيل والآخر في مفترق غيتاي أفيشار.