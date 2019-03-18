كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل إطلاق نار داخل ترام بمدينة أوتريخت الهولندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة الهولندية إن "كثيرين" أصيبوا في إطلاق نار في مدينة أوتريخت، الواقعة وسط البلاد، صباح الاثنين.

وأضافت الشرطة أن السلطات طوقت ميدانا في محطة للترام بوسط المدينة، وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.

وذكرت صحيفة ألخمين داخبلاد المحلية أن الشرطة، بما في ذلك وحدة مكافحة الإرهاب، تم استدعاؤها إلى موقع إطلاق النار في المدينة التي تعد رابع أكبر المدن الهولندية من حيث الكثافة السكانية.

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وأكدت شرطة أوتريخت وقوع إطلاق نار، بينما انتشر ضباط في مكان الحادث، في محاولة لمطاردة المسلح الذي هرب، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأفادت تقارير بأن رجلا أطلق النار داخل ترام، بينما لم تؤكد الشرطة ذلك. وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر توقف الترام في منتصف تقاطع محاط بمركبات خدمات الطوارئ.

ولم تتضح بعد طبيعة الهجوم، أو دوافع منفذه.

ويأتي هذا الحادث بعد ثلاثة أيام من هجوم إرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشريش النيوزيلندية، الجمعة الماضية.