كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحراق متجر للحلوى يعود للرئيس الأوكراني في كييف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أضرم مجهولون مساء أمس الأحد النار في متجر تابع لشركة Roshen العائدة للرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في شارع "أوبولونسكي بروسبكت" في مدينة كييف عاصمة أوكرانيا.

ونقلت وكالة UNN للأنباء عن الشرطة، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن، مجهولين صبوا مادة قابلة للاشتعال على جدران المتجر وأشعلوا فيه النار، مما أدى لتلف جزء من واجهة المبنى".

وتشهد أوكرانيا حالة من الاضطرابات الأمنية والسياسية، عشية الانتخابات الرئاسية المزمعة نهاية الشهر الحالي، والتي سيتنافس فيها حوالي 40 مرشحا بينهم الرئيس الحالي بوروشينكو.

بوروشينكو الذي أحرقوا له متجره اليوم، تعهد قبل وصوله إلى السلطة ببيع شركاته والتخلي عن إدارة الأعمال والتفرغ لإدارة البلاد وحل مشاكلها إذا ما فاز في الانتخابات، فيما تشير مصادر محلية وأجنبية موثوقة إلى أنه زاد ثروته لأضعاف ما كانت عليه قبل إصداره الوعود الانتخابية.

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ويتعرض بوروشينكو لانتقادات الزمر القومية في أوكرانيا التي صعد إلى السلطة على أكتافها، ويهاجم الراديكاليون المؤسسات التابعة له ويعملون على إفساد وتعطيل لقاءاته الانتخابية.

شركة Roshen العائدة لبوروشينكو، تتخصص في إنتاج السكاكر والشوكولاته ولها فروعها في مدن أوكرانيا وقبلها في روسيا التي أغلقتها له في إطار العقوبات الروسية على نظامه.

ورغم ما حل بأوكرانيا من وهن اقتصادي وأمني وترهل طال جميع القطاعات، صارت شركة بوروشينكو تنتج وتبيع 450 ألف طن من الحلوى سنويا.