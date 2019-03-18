كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الماليزية تقبض على 41 أجنبية مارسن الدعارة تحت ستار التدليك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت السلطات الماليزية القبض على 41 امرأة بتهمة مزاولة الدعارة تحت ستار المسّاج والعلاج الفيزيائي، وذلك في حملة مداهمات طالت أربع صالات للتدليك في كوالامبور.

وأفاد موقع "the star" باعتقال أربعة رجال أجانب بين الزبائن وخمسة ماليزيين، عملوا مديرين ومشرفين في الصالات المشبوهة المذكورة.

وقال المدير العام للهجرة داتوك خير الدايمي داود، إن صالات التدليك تبحث عن زبائن عبر تطبيق WeChat، الذي يعرض خدمات التدليك مقابل المال وخدمات جنسية لمدة 45 دقيقة تقريبا.

Advertisements

وأضاف أن النساء اللاتي أوقفهن الأمن معظمهن من جنسيات مختلفة وبينهن 15 فيتنامية و12 تايلاندية و10 إندونيسيات و3 من ميانمار وكمبوديا.

وذكر أن إحدى الفيتناميات كانت مسؤولة عن الداعرات في تلبية احتياجاتهن من سكن وأجور وما شابه، فيما جميع الخدمات المقدمة كانت خدمات جنسية تحت ستار التدليك.