كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تعزز الأمن حول المساجد وأماكن العبادة بعد هجوم نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الإثنين، تمويلاً إضافياً لحماية مؤسسات دينية من هجمات محتملة بعد الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا المجاورة.

وقال موريسون إنه سيخصص 55 مليون دولار استرالي (39 مليون دولار أمريكي) لحماية مؤسسات مع أولوية تشديد الأمن حول "المدارس الدينية، وأماكن العبادة، والتجمعات الدينية".

وقال أمام غرفة التجارة الاسترالية الإسرائيلية إن التمويل سيشمل "كاميرات مراقبة، وإضاءة، ونصب أسيجة، وأجهزة إنذار، وأنظمة أمن".

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وأضاف موريسون "كنت أتمنى ألا نحتاج هذا الأمر في أماكن عبادة في أستراليا، سواءً كانت معابد، أو مدارس، أو مساجد، أو كنائس".

وتابع "يؤلمني أن يكون هذا الأمر ضرورياً، لكنه للأسف كذلك".

ومطلق النار المتهم بقتل نحو 50 شخصاً في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، يتحدر من أستراليا.