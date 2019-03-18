إصابات عدة في إطلاق نار بمدينة أوترخت الهولندية.. وعناصر مكافحة الإرهاب تحل بالمكان

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الإثنين، أنها تتعامل مع حادثة إطلاق نار بميدان 24 أكتوبر في مدينة أوترخت، ووقوع عدة مصابين، مؤكدة أن قوات الأمن وفرق الإنقاذ سارعت بالتوجه إلى موقع الحادث.

كما أكدت وكالة رويترز للأنباء أن عددا من الجرحى سقطو في الحادث ذاته دون ذكر تفاصيل أكثر بخصوص منفذه أو الدوافع وراءه.

وكشفت صحيفة الميرور البريطانية أن عناصر مكافحة الإرهاب قد توجهت قبل فليل إلى مكان الحادث الذي وقع بإحدى عربات الطرام واي بالمدينة.