الاتحاد الأرجنتيني يعلن رسميا غياب نجم مانشستر سيتي عن ودية “الأسود”

لن يكون بمقدور نيكولاس أوتامندي، مدافع فريق مانشسر سيتي الإنجليزي، المشاركة في المباراة الودية التي ستجمع منتخبه الوطني، الأرجنتين، بالمنتخب المغربي، في 26 من شهر مارس الجاري، بالملعب الكبير لطنجة، وذلك بعد تعرضه للإصابة.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الإثنين، أن أوتامندي، الذي يعتبر واحد من أبرز المدافعين في العالم، سيغيب عن مباراتي منتخبه الوطني أمام كل من فينيزويلا والمغرب، وذلك بعد أن تعرض لإصابة بليغة على مستوى الكاحل الأيسر.

وشددت التقارير نفسها، على أن إصابة أوتامندي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام سوانزي، في منافسات دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز “السيتيزنس” بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني للعبة بدوره، على حسابه الرسمي على “تويتر”، إسقاط إسم أوتامندي من مباراتي فينيزويلا، يوم الجمعة المقبلة، في العاصمة الإسبانية مدريد، والمغرب، يوم الثلاثاء الذي يليه في طنجة.