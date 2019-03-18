معسكر المنتخب الوطني المغربي ينطلق اليوم.. حصة واحدة في انتظار وصول باقي اللاعبين

ينطلق معسكر المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، اليوم الإثنين، بعد التحاق أبرز العناصر الأساسية بمدينة بوزنيقة، تأهباً لخوض أولى الحصص التدريبية التي يستضيفها الملعب الملحق لمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حسب البرنامج الذي حدده الطاقم الفني بقيادة هيرفي رونار، لمباراة مالاوي بأخر جولة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، ثم لقاء الأرجنتين الودي.

وستكون الحصة التدريبية للمجموعة اليوم انطلاقاً من الساعة الرابعة عصرا، بحضور كل من العميد مهدي بنعطية، أول الواصلين إلى المغرب، ثم يوسف النصيري، وثلاثي حراسة المرمى، ياسين بونو، ومنير المحمدي، ورضا التكناوتي، إضافة إلى وليد الحجام، وكريم بعدي، من صفوف حسنية أكادير، والإسم الجديد بالقائمة الأساسية، في انتظار وصول العناصر الأخرى خلال الساعات المقبلة.

وحدد الناخب الوطني، هيرفي رونار 4 حصص تدريبية بالرباط قبل شد الرحل صوب مالاوي، التي ستحتضن حصة تدريبية واحدة، على أرضية ملعب “بيينغو” الرسمي، قبل يوم واحد فقط على موعد مباراة الأسود الأخيرة بتصفيات “كان 2019”.

وكان هيرفي رونار قد وجه الدعوة إلى 33 لاعباً لتعزيز كتيبته الرسمية للمباراتين، قبل أن تعود الإصابات لتضرب كتيبته، ليتأكد رسمياً غياب المحترف بفريق شالكه الألماني، أمين حاريث، وتعويضه بلاعب الوداد الرياضي وليد الكرتي، في انتظار حسم مشاركة حكيم زياش الذي أصيب في أخر مواجهة مع فريقه، أياكس أمستردام.

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في المقابل، قرر رونار تقسيم قائمته الأساسية إلى مجموعتين الأولى ستسافر إلى مالاوي لخوض اللقاء القاري وعددهم 18 لاعبا، في حين أن الأسماء الباقية ستواصل التدرب بالمغرب قبل مواجهة رفاق ليونيل ميسي، بودية الأرجنتين التي يحتضنها ملعب طنجة الكبير.

وسيختار المدرب بعد مباراة التصفيات الأخيرة المؤهلة لـ “كان 2019″، ثمانية أسماء فقط لإضافتهم إلى المشاركين بالمباراة الاستعدادية الودية أمام الأرجنتين.

يشار، إلى أن المغرب ضمن سلفاً تأهله إلى “الكان”، بعد تصدره لمجموعته، التي تضم أيضاً كلا من منتخب الكاميرون، وجزر القمر، ومالاوي، الخصم الأخير لـ “أسود الأطلس” بالتصفيات.