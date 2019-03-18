بكثير من التفاؤل، روت ليلى ذات 26 سنة من عمرها، عن حلمها في تنظيم أول عرض أزياء للقصيرات القامة، وأن تصبح عارضة أزياء مشهورة رغم قامتها الصغيرة.
كما لم تتردد ليلى في أن تفتح قلبها لـ”اليوم 24″، حكت عن مشاعرها وعن معانتها ومعاناة قصيرات القامة في اختيار ملابس مناسبة لهن، إضافة إلى نظرة المجتمع، تقول في هذا السياق،:” مكيخلوناش نعيشوا الأنوثة “.
تعرضت ليلى لمضايقات عديدة من طرف بعض المغاربة. وحكت عن نظرة نساء لها، تلك النظرة الساخرة والقاسية أيضا.
تحدثت أيضا عن حلمها في عرض الأزياء، أوضحت أن “عرض الأزياء بالنسبة للقصيرات القامة حلم سيتحقق لا محالة، هو بمثابة خطوة لهن، لإحساس بأنوثتهن وجمالهن”.
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كانت هذه تفاصيل خبر قصتي.. ليلى: وخا قصيرة أنا زوينة وأنثى ومكتهمنيش نظرة المجتمع ليا-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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