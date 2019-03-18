عيلبون: وفاة رئيس المجلس سابقا سليمان زريق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت في قرية عيلبون وفاة رئيس المجلس المحلي سابقا، سليمان جريس زريق، عن عمر ناهز 83 عاما.

وكان الفقيد شخصية وطنية معروفة في المجتمع العربي، وكان من مؤسسي الحركة التقدمية في عيلبون ولاحقا التجمع الوطني الديمقراطي

وسيشيع جثمان الفقيد اليوم الاثنين، الساعة الرابعة بعد الظهر، في كنيسة مار جريس للروم الأرثوذكس ومن ثم إلى مثواه الأخير.