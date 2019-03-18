يوفنتوس يخطط لتوجيه صفعة لبرشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي أبدى رغبته في تعزيز صفوفه من خلال إبرام صفقة مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن يوفنتوس سيراقب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام ألمانيا، في المباراة الودية التي ستجمع الفريقين.

وأضاف الموقع أن اليوفي سيرسل كشافي الفريق إلى أمستردام لمتابعة ماتياس دي ليخت بشكل دقيق.

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ويعد ماتياس دي ليخت، مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية، خاصة برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأوضح الموقع أن مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت، هو أيضًا وكيل أعمال مويس كين مهاجم يوفنتوس، الذي يُقال بأنه قريب من الانتقال إلى أياكس على سبيل الإعارة، مما قد يسهل من انضمام دي ليخت للبيانكونيري.

وختم الموقع تقريره بأن دي ليخت هو الخيار الأول لإعادة ترميم الخط الدفاعي للفريق الإيطالي، لكن اليوفي يمتلك خيارات بديلة أمثال روبن دياز من بنفيكا، وسافيتش مدافع أتلتيكو مدريد.