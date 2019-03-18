مدرب الوحدة كفر قاسم: ندعو الجماهير لمواصلة دعمنا حتى الصعود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتقد مدرب الوحدة كفر قاسم، أداء لاعبي فريقه رغم الفوز الذي حققه في المباراة الأخيرة على بيتار كفار سابا بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الجنوبية.

وينافس الفريق القسماوي على حصد بطاقة الصعود للدرجة الممتازة، وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري برصيد 60 نقطة وهو يبتعد بفارق 3 نقاط عن أقرب مطارديه.

وفي هذا السياق، قال مدرب الوحدة كفر قاسم، إسماعيل عامر، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "رغم الفوز في المباراة الأخيرة إلا أنه كان لدي انتقادات للأداء خصوصًا في الحلقة الأمامية سيما وأننا أضعنا عدة فرص تهديفية محققة أمام مرمى الخصم، ومن هذا المنطلق قمت بتحفيز اللاعبين حتى يكونوا أكثر دقة وفعالية على أرضية الملعب كي نتجنب أي سيناريو غير متوقع بالنسبة لنا".

وأضاف أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام مكابي شعراييم، ونحن نستعد لمباراة بيتية أخرى مع إدراكنا بأننا الأفضل ونحن نسعى لمواصلة تحقيق الانتصارات وحصد النقاط الثلاث حتى نعزز صدارة الدوري".

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وحول المنافسة في قمة اللائحة، تطرق بالقول إلى أنه "بفضل الله الأمور متعلقة بنا ومكابي رمات غان هو من يطاردنا، وعلى هذا الأساس ما يهمنا هو أنفسنا وتطلعاتنا نحو الفوز في كل مباراة حتى نهاية الموسم، وكلنا أمل بأن تعثر الفريق الخصم في مبارياته القادمة من أجل توسيع الفارق عنه".

وشدد على أنه "من هنا أدعو إلى أن تكون منافسة شريفة على الصعود، وكلي أمل ألا يكون هناك تعاطف من الفرق المنافسة مع الفريق المطارد لنا حتى نتمكن من توسيع الفارق إلى 6 نقاط، وبحسب اعتقادي إذا حصل ذلك فإن بطاقة الصعود ستكون من نصيبنا".

وختم عامر بالقول إننا "نشكر الجماهير على كل ما تقدمه من دعم لنا خلال المباريات، ومن هنا نناشدهم بمواصلة دعمنا في المباريات المتبقية أمامنا وكلنا أمل بأن نهديهم بطاقة الصعود في النهاية".