الكثافة السكّانيّة لإسطنبول تتجاوز 131 دولة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطت مدينة إسطنبول التركية، 131 دولة حول العالم، من حيث الكثافة السكانية، إذ بلغ عدد سكانها، 15 مليون و67 ألف و724 نسمة، بحسب معلومات قالت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، اليوم الإثنين، إنها حصلت عليها من هيئة الإحصاء التركية.

ويعيشُ في إسطنبول 18.4 بالمئة من إجمالي سكان تركيا البالغ عددهم مع نهاية العام الماضي، 82 مليون و3 آلاف و882 نسمة.

وشهدت الأعوام الخمسة الأخيرة، ازدياد عدد سكان إسطنبول بنسبة 6.4 بالمئة، وتجاوز بذلك التعداد السكاني لـ 131 دولة حول العالم.

ومن أبرز الدول التي تجاوزتها إسطنبول في عدد السكان، بلجيكا (11.5 مليون نسمة)، واليونان (11.1 مليون نسمة)، والنمسا (8.8 مليون نسمة)، وبلغاريا (7 مليون نسمة).