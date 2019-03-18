انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع عدد قتلى عملية سلفيت بعد وفاة حاخام إسرائيلي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 12:51 مساءً - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحاخام أخياش اتينجر، الذي أصيب في "عملية سلفيت" وسط الضفة الغربية المحتلة، أمس الأحد، توفي صباح اليوم متأثراً بجراحه، ليصبح عدد القتلى اثنين.

ونقلت قناة "i24 NEWS" الإسرائيلية والناطقة بالعربية، عن مصادر في عائلة الحاخام (47 عاماً)، وهو من سكان إحدى المستوطنات في محيط "أرئيل"، أنه توفي بعد ساعات من إصابته بجراح خطرة.

وقالت التفاصيل المتوافرة إن الحاخام حاول إطلاق النار على منفّذ العملية أمس، غير أنه أصيب، بنيران الشاب الفلسطيني، بجراح وُصفت بأنها بالغة الخطورة، ونُقل إلى المستشفى وهناك خضع لعملية جراحية، لكنه لم ينجُ.

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وأمس تمكن فلسطيني من تنفيذ عملية قرب مستوطنة "أرئيل"، وانسحب من المكان في مركبة باتجاه مستوطنة "جيتاي" وسط الضفة المحتلة، حيث أطلق النار مرة أخرى قبل فراره.

وأدت العملية إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين أحدهما بحالة حرجة وهو الحاخام الذي توفي اليوم.

وعقب العملية فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاراً على بعض بلدات محافظة سلفيت، وقال إنه يجري عمليات مطاردة، للعثور على منفّذ العملية "عمر أبو ليلى" (19 عاماً) الذي تمكن من الفرار إلى مكان مجهول.