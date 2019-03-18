الغارديان تدعو لاعتبار إدمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مرضا

الخليج 365/ بغداددعت صحيفة الغارديان، الى اعتبار إدمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مرضا.

ونقلت الصحيفة عن أعضاء مجموعة برلمانية بريطانية "مطالبتها بإجراء مزيد من البحث في تأثير وسائل التواصل الاجتماعي".

وقالوا إن "هناك سببا وجيها للاعتقاد بأن مواقع مثل فيسبوك وانستغرام وتويتر، التي تحاول اقناع المستخدمين بقضاء وقت أطول على منصاتها، يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على الأطفال".



واضاف أعضاء المجموعة، التي تضم نوابا من مختلف الأحزاب وتختص بوسائل التواصل الاجتماعي والصحة النفسية والعقلية للشباب، إنه "من المهم للغاية حماية الشباب لضمان أن يكونوا سالمين وأصحاء عندما يستخدمون الانترنت".