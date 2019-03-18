إيران تقيم دعوى قضائية ضد أميركا

الخليج 365/ بغدادأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاثنين، عن صياغة دعوى قضائية ضد أميركا على خلفية حظرها المفروض على طهران، مشيراً إلى أن جميع الدول تدعم إيران سياسياً وإقليمياً وقانونياً.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن روحاني قوله، إن "الدعوى القضائية ستصاغ قريباً عبر الإدارة الحقوقية التابعة لرئاسة الجمهورية الاسلامية ووزير العدل ووزير الخارجية"، موضحاً أن "الدعوى القضائية ستتضمن كل المواضيع على نحو شفاف،وستحدد ما يجب القيام به مستقبلاً".



وأضاف، أن "أميركا تملصت من تعهداتها دون أي مبرر، وفرضت أقسى حظر ضد الشعب الايراني، حيث يعتقد الأميركيون بإمكانهم العودة إلى إيران والسيطرة على الشعب مجدداً عبر تغليظ العقوبات والضغوطات".

وأشار إلى أن "أميركا تبذل جهودا كثيرة ضد ايران غير أنها تواجه الفشل ولم تبلغ أي من أهدافها، لأن إيران تتحرك بنحو محسوب وعلى أساس المصالح الوطنية وقد نالت إعجاب جميع الدول بهذا الشأن".

وتابع، أن "جميع الدول تدعم إيران سياسياً وإقليمياً وقانونياً، وقد حققت إنجازات جيدة في مختلف المراحل من الناحية القانونية، وعلى نحو أصدرت محكمة العدل الدولي وأوروبا، آراء جيدة لصالحنا وقد هزمنا أميركا نوعا ما في هذا الاتجاه".

