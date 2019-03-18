بومبيو يزور نتنياهو بـ"دعم غير معلن" قبل الانتخابات بإسرائيل

يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وسط معركة انتخابات حامية يخوضها "نتنياهو"، قبل أن يتوجه بدوره إلى واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب.

ويبدأ بومبيو، الثلاثاء، جولة جديدة في الشرق الوسط تستمر حتى السبت المقبل، يزور خلالها الكويت وإسرائيل ولبنان.

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكية إن "القاسم المشترك في كل محطة سيكون مساعدة هذه الدول على تعزيز جهودها لاحتواء إيران".

وجعلت إدارة ترامب من التصدي لنفوذ إيران المزعزع للاستقرار، المحور الرئيسي لسياستها في المنطقة وهي تضاعف تحركاتها لتحقيق هذا الهدف.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قام بومبيو برحلة إلى الشرق الأوسط، دعا خلالها إلى وحدة الصف في مواجهة إيران، ثم نظم مؤتمرا في فبراير/شباط الماضي في بولندا سعيا لتوسيع التحالف ضد طهران.





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ومن المتوقع أن يطغى ملف إيران على محادثاته في إسرائيل التي تعتبر من حلفاء واشنطن الرئيسيين في هذا المواجهة الإقليمية.

وإن كانت واشنطن تنفي أي تدخل لها في السياسة الداخلية الإسرائيلية، إلا أن الزيارة ستعطي نتنياهو دعما ثمينا في وسط معركته من أجل البقاء في السلطة رغم مخاطر توجيه التهمة إليه في قضايا فساد.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن وزير الخارجية سيلتقي نتنياهو "بصفته رئيس حكومة إسرائيل" لأن المصالح المشتركة بين البلدين "غير معلقة بسبب الدورة الانتخابية"، وهو بالتالي "لن يجتمع بمرشحين آخرين"، ولا سيما رئيس الأركان السابق بيني غانتس والوزير السابق يائير لابيد اللذان يتزعمان تحالفا وسطيا يهدد طموحات رئيس الوزراء.

وسعيا منه لتوظيف شعبية ترامب لصالحه، يتوجه نتنياهو إلى واشنطن لاحقا لحضور الاجتماع السنوي لـ"لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية" (أيباك)، أكبر لوبي يهودي مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، وسيغتنم هذه الفرصة للظهور مع ترامب.





ومع انتخابات 9 أبريل/نيسان يبدأ العد العكسي لعرض خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي عمل فريق صغير بقيادة صهر الرئيس وأحد كبار مساعديه جاريد كوشنر على إعدادها.



كما ستكون إيران في صلب زيارة بومبيو أيضا إلى لبنان؛ حيث ستتركز محادثاته على حزب الله الإرهابي التابع لطهران.