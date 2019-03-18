أستراليا تقر تمويلا إضافيا لتعزيز الأمن حول المساجد ودور العبادة

أقرت الحكومة الأسترالية، الإثنين، تمويلا إضافيا لحماية المؤسسات الدينية من هجمات محتملة بعد الاعتداء الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا المجاورة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه سيخصص مبلغ 55 مليون دولار أسترالي (39 مليون دولار أمريكي) من أجل حماية المؤسسات مع أولوية تشديد الأمن حول "المدارس الدينية وأماكن العبادة والتجمعات الدينية".

وأشار موريسون إلى أن التمويل سيشمل "كاميرات مراقبة وإضاءة ونصب أسيجة وأجهزة إنذار وأنظمة أمن"، وأضاف قائلا: "كنت أتمنى ألا نحتاج إلى هذا الأمر في أماكن عبادة بأستراليا سواء كانت معابد أو مدارس أو مساجد أو كنائس.. يؤلمني أن يكون هذا الأمر ضروريا، لكنه للأسف كذلك".

ونفذ الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما) مجزرة الجمعة الماضية بعد أن فتح النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش جنوب نيوزيلندا، ما أسفر عن استشهاد 50 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.

وقبل ساعات من الخطوة الأسترالية، أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أن الحكومة وافقت من حيث المبدأ على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار السلاح بين الأفراد.

Advertisements

وأضافت رئيسة وزراء نيوزيلندا -خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة صباح الإثنين- أن الإجراءات التي ستتخذ بشأن الحد من انتشار الأسلحة بين الأفراد سيتم الإعلان عنها قبل اجتماع الحكومة الإثنين المقبل.





وقالت أرديرن: "هذا يعني في نهاية المطاف أنه في غضون 10 أيام من هذا العمل الإرهابي المروع سنكون قد أعلنا إصلاحات أعتقد أنها ستجعل مجتمعنا أكثر أمنا"، مضيفة أن تحقيقا سيبحث في الفترة التي سبقت الهجوم وما الذي كان يمكن فعله لتجنبه.

كان مدرّب اللياقة البدنيّة السابق والناشط اليميني مثل وهو مكبّل اليدين ويرتدي قميصاً أبيض يلبسه المعتقلون أمام المحكمة، ولم يتقدّم بطلب للإفراج عنه بكفالة، وسيظلّ في السجن حتّى مثوله مجدّداً أمام المحكمة في 5 أبريل/نيسان.

ولم يكتفِ الإرهابي بإطلاق النار على المصلين بل قام بتوثيق جريمته في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".