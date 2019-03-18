منفذ مجزرة نيوزيلندا زار إسرائيل في 2016 قادما من تركيا

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن الإرهابي برينتون تارانت ،منفذ مجزرة مسجدي نيوزيلندا، زار إسرائيل عام ٢٠١٦ وأقام فيها تسعة أيام.

ووفق ما ذكرته القناة ( 13) في التلفزيون الإسرائيلي، فإن تارانت وصل إلى إسرائيل قادما من تركيا يوم ٢٥ أكتوبر/تشرين أول 2016 وأقام فيها 9 أيام.

ونقلت القناة نفسها عن مصادر رسمية إسرائيلية-لم تسمها- قولها إن تارانت حصل من سلطات الهجرة في مطار "بن غوريون"، قرب تل أبيب، على تأشيرة إقامة لمدة 3 أشهر على جواز سفره الأسترالي.

وقبل يومين، صرح مسؤول تركي رفيع، أن منفذ الاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا، الجمعة، أجرى رحلات عدة إلى تركيا، دون أن يقدم أية تفاصيل عن تاريخها أو مدتها، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.





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ولدى قيام مراسل "العين الإخبارية" بالبحث عن الأماكن التي زارها الإرهابي منفذ مجزرة المسجدين في إسرائيل، لم يعثر على أي شيئ محدد.

غير أن الفلسطينيين يشبهون المجزرة التي نفذها بالمذبحة التي نفذها الإسرائيلي من أصل أمريكي باروخ جولدشتاين، في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، يوم 25 فبراير/شباط 1994، عندما فتح سلاحه الرشاش على المصلين وهم يؤدون الصلاة، ما أدى إلى استشهاد 29 مصليا وإصابة 150 آخرين.

وكان الإرهابي برينتون تارانت (28 عاما) قد أقدم على ارتكاب مجزرة بعد أن قام بفتح النار على المصلين في مسجدين بمدينة كراستشيرش جنوب نيوزيلندا، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 50 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية استشهاد 6 من مواطنيها وإصابة 6 آخرين بجروح بعضها خطيرة، في الهجوم الإرهابي الذي استهدف المسجدين.



ومن المقرر أن يمثل تارانت أمام المحكمة للمرة الثانية في الـ5 من أبريل/نيسان المقبل، حيث قالت الشرطة إنه من المحتمل أن يُوجّه إليه مزيد من الاتهامات.