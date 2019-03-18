انت الان تتابع حادث نيوزيلندا.. إجراءات لحمل السلاح خلال 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حادث نيوزيلندا

أعلنت الحكومة في نيوزيلندا أنها قررت فرض قيود أشد على حيازة السلاح، وذلك على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في البلاد. وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز"، اليوم الإثنين، إن الإجراءات الجديدة بخصوص حيازة السلاح سيتم الإعلان عنها في غضون 10 أيام. وفي سياق متصل، أفاد المحامي السابق لمنفذ الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا الأسترالي برينتون تارانت، بأنه قرر الدفاع عن نفسه في القضية، نافيا المزاعم بأن تارانت ربما لا يكون لائقا عقليا للمثول أمام المحكمة.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا قد تعهدت بتعديل القوانين الخاصة بحيازة السلاح في البلاد. ونقلت قناة (سكاي نيوز) عن المحامي ريتشارد بيترز الذي عينته المحكمة لتمثيل تارانت أثناء جلسة استماع أولية في المحكمة قوله إن تارانت أشار إلى أنه لا يريد محاميا ويرغب في أن يمثل نفسه في القضية، مؤكدا أن الطريقة التي قدمها