انت الان تتابع ارتفاع ضحايا فيضانات إندونسيا لـ73 قتيلا و60 مفقودا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فيضانات أرشيفية

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت إقليم «بابوا» الواقع شرق إندونيسيا مؤخرا، إلى 73 قتيلا، وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم، أن أكثر من 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، لافتا إلى أن مياه الفيضانات قد غمرت مئات المنازل ودمرت العديد من الطرق والجسور، وهو ما يعيق جهود الإغاثة والإنقاذ الجارية، مشيرا إلى أن الفيضانات تسببت أيضا في إصابة أكثر من 70 شخصا بجروح بالغة، ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى بسبب عدم الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة حتى الآن. فيما يتواجد أكثر من 4 آلاف شخص حاليا في مراكز إيواء مؤقتة.

يشار إلى أن منطقة "سينتاني" القريبة من العاصمة الإقليمية "جايابورا" تعرضت لأمطار غزيرة مفاجئة، ما تسبب في حدوث فيضانات عارمة. وقال المتحدث باسم شرطة بابوا، سوريادي دياز، أمس الأحد، إن هناك نحو 50 جثة في المستشفى نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية. وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو