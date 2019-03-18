انت الان تتابع إلغاء رحلات في مطار تورونتو بسبب حريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مطار تورنتو - صورة أرشيفية

أعلنت الشرطة الكندية، مساء أمس الأحد، عن إلغاء عدد من الرحلات الجوية وإخلاء عدد من صالات السفر، وذلك في مطار بيرسون الدولي في مدينة تورونتو، بعد اندلاع حريق في مبنى الركاب رقم واحد. وقال آخيل موكين من شرطة منطقة "بييل" الإقليمية في تورونتو، إن الحريق اندلع نحو الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، وتم إخماده بسرعة، موضحا أنه لا يوجد ما يشير إلى أن هناك شبهات وراء اندلاع الحريق، لكن قوات الشرطة وأفرادا من المحققين ما زالوا يبحثون في القضية.

وذكرت شرطة منطقة "بييل" على موقعها على "تويتر" أنها لم تتلق أي تقارير عن إصابات خطيرة، على الرغم من أن المسعفين عالجوا "بضعة مرضى" من الإصابات المرتبطة بالدخان وتم نقل شخص واحد على الأقل إلى المستشفى. وذكر مطار بيرسون في نحو الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، أنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية المقرر