«إرهابي نيوزيلندا» يرفض المحامي ويطلب الدفاع عن نفسه

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بدا الأسترالي برينتون تارنت، منفّذ الاعتداء على مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا «عاقلا»، وقرر أنه سيدافع عن نفسه، على ما أفاد محاميه السابق لوكالة «فرانس برس». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن تارنت البالغ 28 عاما متهم بتنفيذ مذبحة مروعة على مسجد النور ومسجد لينوود في كرايست تشيرش، يوم الجمعة الماضى، التي قتل فيها 50 شخصا وجرح العشرات. وقال المحامي ريتشارد بيترز، الذي عينته المحكمة لتمثيل تارنت أثناء جلسة استماع أولية في المحكمة، لوكالة «فرانس برس» إنّ تارنت «أشار إلى أنه لا يريد محاميا».

وتابع: «هو يريد أن يمثل نفسه في القضية»، مقللا من مزاعم أن تارنت ربما لا يكون لائقا عقليا للمثول أمام المحكمة.وأكد أن الطريقة التي قدمها كانت عقلانية وتنبيء عن شخص لا يعاني أي إعاقة عقلية، هكذا ظهر، بدا أنه يفهم ما الذي يحدث حوله، بحسب ما ورد في وكالة «فرانس برس».والسبت، مثل مدرّب اللياقة البدنيّة السّابق

وتابع: «هو يريد أن يمثل نفسه في القضية»، مقللا من مزاعم أن تارنت ربما لا يكون لائقا عقليا للمثول أمام المحكمة. وأكد أن الطريقة التي قدمها كانت عقلانية وتنبيء عن شخص لا يعاني أي إعاقة عقلية، هكذا ظهر، بدا أنه يفهم ما الذي يحدث حوله، بحسب ما ورد في وكالة «فرانس برس». Advertisements والسبت، مثل مدرّب اللياقة البدنيّة السّابق والناشط اليميني وهو مكبّل اليدين ويرتدي قميصا أبيض يلبسه المعتقلون أمام المحكمة. ولم يتقدّم تارنت بطلب للإفراج عنه بكفالة، وسيظل في السجن حتى مثوله مجددا أمام المحكمة في 5 أبريل. وكانت الشرطة النيوزيلندية قد قالت إنها ستبقي على التحذير الأمني في البلاد في مستوى عال. وأضافت الشرطة: «نعتقد أن شخصا واحدا فقط هو المسؤول عن الهجوم الإرهابي على المسجدين»، مؤكدة: «مسؤولية شخص واحد على الهجوم لا تعني عدم وجود أشخاص داعمين له».

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