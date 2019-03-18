شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 مسلحين من طالبان بغارة جوية شرق أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (كابول)

قتل ما لا يقل عن 7 مسلحين من حركة طالبان، خلال غارة جوية شنتها القوات الأفغانية بالقرب من منطقة خوجياني، في إقليم ننجرهار، شرق البلاد، حسبما ذكر فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغاني.

وأضاف الفيلق، في بيان نقلته وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية اليوم (الاثنين)، أن القوات الخاصة الأفغانية طلبت دعماً جوياً بعدما تعرضت لإطلاق نار خلال العملية، التي تم تنفيذها في وقت متأخر مساء أمس.

وذكر البيان أنه تم مقتل 7 مسلحين خلال الغارة الجوية، ممن تورطوا في تنسيق والتخطيط لهجمات انتحارية وتفجيرات على جانب الطريق.