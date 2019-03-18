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ارتفاع ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 77 قتيلا

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 77 قتيلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (جاكرتا)

أعلنت وكالة ادارة الكوارث في إندونيسيا اليوم (الاثنين) أن الفيضانات في إقليم بابوا في شرق البلاد أوقعت 77 قتيلا على الأقل، فيما كانت الحصيلة السابقة تشير إلى 58 قتيلا.

ولا يزال هناك عشرات الأشخاص في عداد المفقودين فيما أصيب عدة أشخاص بجروح من جراء الكارثة الناجمة عن الأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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