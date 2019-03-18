شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 77 قتيلا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (جاكرتا)أعلنت وكالة ادارة الكوارث في إندونيسيا اليوم (الاثنين) أن الفيضانات في إقليم بابوا في شرق البلاد أوقعت 77 قتيلا على الأقل، فيما كانت الحصيلة السابقة تشير إلى 58 قتيلا.
ولا يزال هناك عشرات الأشخاص في عداد المفقودين فيما أصيب عدة أشخاص بجروح من جراء الكارثة الناجمة عن الأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة.
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