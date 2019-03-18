اسماء السيد - غرونوبل: قضى متزلج سويدي الأحد في محطة ألب أويز للرياضات الشتوية في شرق فرنسا، بعد اصطدامه بمتزلج آخر، على ما أفادت هيئة الإغاثة الجبلية في تأكيد لمعلومات صحافية محلية.
الضحية البالغ 46 عامًا من الجنسية السويدية. أما الرجل الآخر في هذه الحادثة فهو تشيكي في السادسة والخمسين من العمر.
وفتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادثة، بحسب هيئات الإغاثة الجبلية.
ورفض القائمون على المحطة ومسؤولو هيئات الإغاثة الإدلاء بأي تعليق إضافي في ظل استمرار عمليات الاستماع للشهادات بشأن ما حدث.
كانت هذه تفاصيل خبر قتيل في اصطدام بين متزلجين اثنين في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.