قتيل في اصطدام بين متزلجين اثنين في فرنسا

اسماء السيد - غرونوبل: قضى متزلج سويدي الأحد في محطة ألب أويز للرياضات الشتوية في شرق فرنسا، بعد اصطدامه بمتزلج آخر، على ما أفادت هيئة الإغاثة الجبلية في تأكيد لمعلومات صحافية محلية.

الضحية البالغ 46 عامًا من الجنسية السويدية. أما الرجل الآخر في هذه الحادثة فهو تشيكي في السادسة والخمسين من العمر.

وفتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادثة، بحسب هيئات الإغاثة الجبلية.

ورفض القائمون على المحطة ومسؤولو هيئات الإغاثة الإدلاء بأي تعليق إضافي في ظل استمرار عمليات الاستماع للشهادات بشأن ما حدث.

