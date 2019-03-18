أستراليا تعزز الأمن حول المساجد وأماكن العبادة بعد اعتداء نيوزيلندا

اسماء السيد - ملبورن: أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الاثنين عن تمويل إضافي لحماية مؤسسات دينية من هجمات محتملة بعد الاعتداء الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا المجاورة.

قال موريسون إنه سيخصص مبلغ 55 مليون دولار أسترالي (39 مليون دولار أميركي) من أجل حماية مؤسسات، مع أولوية تشديد الأمن حول "المدارس الدينية وأماكن العبادة والتجمعات الدينية".

وقال أمام غرفة التجارة الأسترالية-الإسرائيلية إن التمويل سيشمل "كاميرات مراقبة وإضاءة ونصب أسيجة وأجهزة انذار وأنظمة أمن".

أضاف موريسون "كنت أتمنى ألا نحتاج هذا الأمر في أماكن عبادة في أستراليا، سواء كانت معابد أو مدارس أو مساجد أو كنائس". وتابع "يؤلمني أن يكون هذا الأمر ضروريًا، لكنه للأسف كذلك". ومطلق النار المتهم بقتل نحو 50 شخصا في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا يتحدر من استراليا.

