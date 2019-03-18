تفاعلا مع احتجاجات الأساتذة .. جمهور النادي المكناسي يرفع شعار “لن تتقدم البلاد ما دامت تسيء للأستاذ”

بعد أيام من تداول صور احتجاجات الأساتذة من مختلف الفئات وفي مختلف المدن، وصل صدى قضيتهم إلى مدرجات الملاعب.

وفي ذات السياق، استقبل فريق النادي المكناسي، اليوم الأحد، فريق مولودية الداخلة، في مباراة بطولة القسم الوطني المغربي للهواة، وأثناء المباراة، وجهت ألتراس النادي المكناسي رسالة سياسية جديدة، كتب عليها “لن تتقدم البلاد ما دامت تسيء للأستاذ”.

الصورة التي التقطت للمشجعين اليوم في ملعب الخطاطيف بمكناس، لقيت تفاعلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصا من طرف الأساتذة الغاضبين، الذين اعتبروها تضامنا شعبيا مع قضيتهم.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة، باتت القضايا السياسية والمجتمعية أكثر حضورا في مدرجات كرة القدم، ومنهم أغنية “في بلادي ظلموني” التي أبدعها جمهور الرجاء البيضاوي وجابت العالم، بالإضافة إلى شعارات التضامن مع قضية نجاة بلقاسم التي حاولت الهجرة سرا وقتلت برصاص البحرية الملكية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تجد لها مكانا في شعارات المشجعين.