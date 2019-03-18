كأس “الكاف” – نهضة بركان قد يواجه النجم التونسي والحسنية يتحدى كبار القارة الإفريقية

سيتعرف ممثلا الكرة المغربية في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نهضة بركان وحسنية أكادير، يوم الأربعاء المقبل، عن منافسيهما في دور الربع، وذلك خلال عملية القرعة التي ستقام، في مقر الاتحاد القاري للعبة، في مصر.

نهضة بركان، الذي تأهل لهذا الدور، للمرة الثانية على التوالي، والثانية في تاريخه أيضا، من المرتقب أن يواجه واحد من الأندية الثلاثة التالية: النجم الساحلي التونسي، نكانا الزامبي، وغور ماهيا الكيني، وهي الأندية التي احتلت المركز الثاني في دور المجموعات.

أما حسنية أكادير، الذي بلغ هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه، فسيكون أمام مهة جد صعبة في دور الربع، إذ من المرتقب أن يجابه 3 من كبار القارة الإفريقية، ويتعلق الأمر بالزمالك المصري، الهلال أم درمان السوداني، والنادي الصفاقسي التونسي، وهي الأندية المرشحة فوق عادة للتتويج باللقب.