استطلاع “اليوم 24”.. 70 في المائة من القراء ضد فرنسة التعليم

لازال جدل تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية يخلق الجدل بين الفرقاء السياسيين داخل البرلمان، وأيضا داخل المجتمع المغربي، الذي انقسم بدوره إلى مؤيد ومعارض.

وصوت 3000 شخص من قراء “اليوم 24″ بـ”لا” لتدريس اللغات العلمية باللغات الفرنسية، وذلك بنسبة 70 في المائة، في الوقت الذي صوت فيه 1200 شخص بنعم للتدريس باللغة الفرنسية، بنسبة 30 في المائة.

وكان الجدل حول لغات التدريس قد عاد مؤخرا وبقوة إلى الفضاء العمومي بالمغرب عقب انطلاق مناقشة القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

ويصر كل من حزب “الاستقلال”، و”العدالة والتنمية” على اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد في التدريس، وهما العربية، والأمازيغية، بينما تطالب أغلب الأحزاب بتدريس المواد العلمية، والتقنية باللغة الفرنسية، والانفتاح على باقي اللغات الأجنبية.