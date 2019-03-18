مثير.. اعتقال مستشار جماعي متلبسا بسرقة المواشي 

وضعت عناصر الدرك الملكي بامنتانوت إقليم شيشاوة، أمس الأحد، مستشارا جماعيا بجماعة آيت حدو يوسف، رهن تدابير الحراسة النظرية، بعد إتهامه بسرقة قطيع للمواشي.

وكشفت مصادر “اليوم 24″، أن عددا من المواطنين حاصروا المعني بالأمر، صباح يوم أمس، متلبسا بسرقة قطيع الماشية من داخل إسطبل تقليدي بدوار “تاسا”.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك بسرية إمنتانوت، حلت على الفور إلى عين المكان، من أجل توقيف المستشار الجماعي والذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من أجل سرقة مواد معدنية خام من الشركة المنجمية بسكساوة.