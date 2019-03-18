لكونغو الديموقراطية..مقتل 24 شخصا وإصابة العشرات إثر خروج قطار عن سكته

لقي 24 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب أكثر من 31 آخرون بجروح، أمس الأحد، على إثر خروج قطار بضائع على متنه ركاب متسللين سرا عن سكته في الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفادت الشرطة وهيئات طبية.

ووقع الحادث في إقليم كاساي في وسط غرب البلد الواقع في وسط افريقيا.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن مسؤول محلي في شرطة السكة الحديد قوله “إنتشلنا 24 جثة معظمهم أطفال. إنها حصيلة مبدئية لأن العربات لا تزال مقلوبة “، مضيفا أن “معظم الركاب متسللين سرا لأنه قطار بضائع. علقنا عمليات البحث بسبب حلول المساء في المنطقة”.

وأضاف أن “العديد من العربات سقطت من فوق الجسر في مياه نهر لومبي وخمس عربات أخرى لا تزال مقلوبة “، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى مدينة كاكنغي المجاورة.

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من جهتها، أكدت هيئة السكة الحديد الوطنية أن القطار خرج عن سكته.

ويعد هذا الحادث ثالث حادث قطار في نحو شهر في الكونغو الديموقراطية، بحيث قتل خمسة أشخاص في حادث قطار ركاب الشهر الماضي في محطة كاليندا في جنوب البلاد.

وتتكرر حوادث القطارات وعادة ما تكون دامية في الكونغو الديمقراطية المترامية الأطراف بسبب القضبان المتهالكة والعربات المتداعية التي تعود لستينيات القرن الماضي.