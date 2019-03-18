مقتل 21 عسكريا في هجوم على ثكنة للجيش وسط مالي

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قتل 21 عسكريا ماليا، في الهجوم الذي استهدف ثكنة للجيش المالي في ديورا، في وسط البلد، بحسب ما أعلن مصدر عسكري ونائب محلي لوكالة «فرانس برس». وأكد المصدر العسكري أن الحصيلة المؤقتة هي 21 جثة عثر عليها، فيما أفاد النائب، مشترطا عدم كشف هويته، بدفن 21 جثة لعسكريين ماليين، الأحد، بالقرب من ديورا. وبحسب القوات المسلحة المالية، فإن الهجوم ارتكبته مجموعات إرهابية بقيادة الكولونيل المنشق با اغ موسى، المقرب من اياد اغ غالي، زعيم أكبر تحالف متشدد في الساحل مرتبط بالقاعدة.
كان مسلحون قد هاجموا قاعدة عسكرية في مالي، وسيطروا عليها لبعض الوقت، وقتلوا ما لا يقل عن 16 جنديًا من القوات العسكرية.وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، التي نقلت عن مسؤولين محليين قولهم: «إن المسلحين قتلوا 16 جنديا على الأقل، ودمروا خمس سيارات في منطقة موبتي بوسط البلاد»، إذ قال يوسف كوليبالي، رئيس بلدية
كان مسلحون قد هاجموا قاعدة عسكرية في مالي، وسيطروا عليها لبعض الوقت، وقتلوا ما لا يقل عن 16 جنديًا من القوات العسكرية.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، التي نقلت عن مسؤولين محليين قولهم: «إن المسلحين قتلوا 16 جنديا على الأقل، ودمروا خمس سيارات في منطقة موبتي بوسط البلاد»، إذ قال يوسف كوليبالي، رئيس بلدية كاريري أقرب بلدة لموقع الهجوم، إن القاعدة تقع في قرية ديورا، حيث سبق أن شن متشددون على صلات بتنظيم القاعدة هجمات في وسط مالي ودمروا الكثير من العربات العسكرية.
وقال مصدر إن المسلحين استولوا على المقر لنحو ساعتين ثم لاذوا بالفرار بعد أن دمروا آليات عسكرية، مؤكدًا أن حصيلة الهجوم، الذي وقع الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، مرشحة للارتفاع نظرا لسقوط نحو 12 جريحا، وفقًا لوكالة «سبوتنيك».
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