عمليات تفتيش أمنية على صلة باعتداء مسجدي نيوزيلندا

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قالت الشرطة الأسترالية إنها نفذت عمليتي تفتيش في بلدتين في ولاية نيو ساوث ويلز، فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة بالهجوم الذي وقع، الجمعة، على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكرت الشرطة أنه في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح الإثنين، «2130 بتوقيت جرينتش يوم الأحد»، قامت فرقة نيو ساوث ويلز المشتركة لمكافحة الإرهاب بعملية تفتيش لمنزل في بلدة ساندي بيتش قرب كوف هاربور، وبعد قليل جرت عملية أخرى بمنزل في لورنس قرب ماكلين.

وقالت الشرطة الاتحادية وشرطة نيو ساوث ويلز في بيان مشترك: «الهدف الأساسي للعمليات هو الحصول بشكل رسمي على مواد ربما تساعد شرطة نيوزيلندا في تحقيقها الجاري».وأضافتا أن أسرة الرجل الأسترالي الذي تم القبض عليه في كرايستشيرش تساعد الشرطة.من جهة أخرى، قالت مصادر رسمية إن مطار مدينة دنيدن أُعيد فتحه بعد أن

وقالت الشرطة الاتحادية وشرطة نيو ساوث ويلز في بيان مشترك: «الهدف الأساسي للعمليات هو الحصول بشكل رسمي على مواد ربما تساعد شرطة نيوزيلندا في تحقيقها الجاري». وأضافتا أن أسرة الرجل الأسترالي الذي تم القبض عليه في كرايستشيرش تساعد الشرطة. Advertisements من جهة أخرى، قالت مصادر رسمية إن مطار مدينة دنيدن أُعيد فتحه بعد أن اتضح أن عبوة مثيرة للريبة عُثر عليها بأرض المطار لا تشكل أي خطر. كان المطار قد أُغلق قبل عدة ساعات بعد الإبلاغ عن هذه العبوة. وقالت الشرطة في بيان: «فريق مكافحة المتفجرات التابع لقوة الدفاع النيوزيلندية قام بتحييد العبوة وتم تأمين المكان الذي عثر عليها فيه». وتابع البيان: «التحقيقات جارية لمعرفة من الذي ترك هذه العبوة». وتعيش نيوزيلندا حالة تأهب أمني مرتفع منذ قيام مسلح بقتل 50 شخصا في مسجدين بمدينة كرايستشيرش يوم الجمعة.

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