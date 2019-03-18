انت الان تتابع ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات اندونيسيا الى 77 قتيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أطفال إندونيسيون على لوح خشبي في ماكاسار في إندونيسيا بعد فيضانات في 24 يناير 2019

أعلنت وكالة ادارة الكوارث في إندونيسيا الاثنين ان الفيضانات في اقليم بابوا في شرق البلاد أوقعت 77 قتيلا على الاقل، فيما كانت الحصيلة السابقة تشير الى 58 قتيلا.

ولا يزال هناك عشرات الاشخاص في عداد المفقودين فيما أصيب عدة أشخاص بجروح من جراء الكارثة الناجمة عن الامطار الغزيرة وانزلاقات التربة.