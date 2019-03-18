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الشرطة الماليزية تلقي القبض على 13 مشتبها به في التورط مع جماعات إرهابية

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mohamad turki 0 تبليغ

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الان تتابع الشرطة الماليزية تلقي القبض على 13 مشتبها به في التورط مع جماعات إرهابية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

ألقت الشرطة الماليزية، القبض على 13 شخصًا للاشتباه في التورط مع الجماعات الإرهابية، وذلك خلال عمليات وحملات أمنية أجريت على مدى يومين.

وقال المفتش العام للشرطة الماليزية محمد فوزي هارون، اليوم، وقال: “إن وحدة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع وحدة الشرطة الخاصة فرع ولاية صباح، ووحدة الكوماندوس “69”، نجحت في اعتقال 12 شخصًا بينهم امراة ورجل ماليزي”، موضحًا أنهم أعضاء في جماعات إرهابية، مثل: جماعة أبو سياف، وجماعة ماؤوتي، وقوة سولو الملكية، التي تنشط في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء “برناما” الماليزية، عن المسؤول الأمني قوله: “هناك بعض من المشتبه بهم وفروا الحماية لعناصر الإرهابيين الأجانب الذين يختبئون في ولاية صباح الماليزية، وأن الشرطة اعتقلت أيضًا 10 مواطنين فلبينيين، لا يحملون وثائق سفر صالحة، وتم تسليمهم إلى إدارة الهجرة، لاتخاذ المزيد من الإجراءات.

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