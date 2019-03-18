الان تتابع مقتل عنصر من حرس الحدود الإيراني خلال اشتباك مع مسلحين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات لقي عنصر من حرس الحدود الإيراني حتفه، خلال اشتباكات بين قوات من حرس الحدود، ومسلحين بمدينة “بانه” المحاذية

للعراق. وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية، اليوم، أن “أحد عناصر حرس الحدود استُشهد إثر اشتباك مسلح بين قوات حرس الحدود التابعة لقوى الأمن الداخلي في محافظة كردستان الإيرانية مع مسلحين في منطقة صفر الحدودية بمدينة بانه، شمال غربي إيران، المتاخمة للعراق”. وجرى الاشتباك أثناء عمل دورية من قوات حرس الحدود الليلة الماضية.

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