روحاني: سنقيم دعوى قضائية ضد مسؤولين أميركيين بسبب فرض عقوبات على طهران

جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، إن العقوبات الأمريكية على بلاده “جرائم ضد الإنسانية”، مشددا على أن طهران ستقيم دعوى قانونية ضد مسؤولين أمريكيين بسبب العقوبات المفروضة على إيران.

وأضاف روحاني، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، أن العقوبات الأمريكية أثرت على قيمة الريال الإيراني، وفاقمت التضخم، لكنه قال إن الحكومة ستتغلب على الصعوبات.