ماكرون يدرس قراراً بحظر التظاهر في منطقة الشانزليزيه

أفاد مصدر مسئول في الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يدرس اقتراحا بحظر التظاهر في منطقة الشانزليزيه. يأتي هذا بعد خروج المزيد من المظاهرات التي عرفت إعلاميا باسم أصحاب السترات الصفراء، حيث أودت التظاهرات الأخيرة إلى المزيد من أعمال التخريب في عدد كبير من المتاجر.

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