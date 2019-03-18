خلفان: مصر ستكون قطبا في هذا العصر

أكد قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، أن مصر ستكون قطبا في هذا العصر، كما سيشكل تلاحمها مع الإمارات والسعودية نهضة غير مسبوقة.

وكتب خلفان في تغريدات على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "أبشركم أن مصر ستكون قطبا في هذا العصر.. وسيشكل تلاحمها مع الإمارات والسعودية وغير ظاهرة نهضوية غير مسبوقة.. لا سعيا وراء حروب ولكن عملا لتآلف القلوب".

وتابع: "ثروات هائلة تنتظر مصر، وستقوي اقتصادها، طريق مصر، طريق الازدهار".