حكومة نيوزيلندا توافق "مبدئيا" على تشديد قوانين ضبط الأسلحة

قررت الحكومة النيوزيلاندية مبدئيا اليوم الإثنين، الموافقة على تشديد قوانين ضبط الأسلحة بعد أيام فقط على الهجوم الذي استهدف مسجدين وأدى الى مقتل 50 شخصا.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن تفاصيل هذه الاجراءات ستطرح قبل اجتماع الحكومة الإثنين المقبل مؤكدة أنه "يجب التحرك الان".

وأعلنت أيضا عن بدء تحقيق في الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش الذي أثار تساؤلات حول كيفية افلات مطلق النار المشتبه به، من مراقبة وكالات الاستخبارات.

رغم أن تفاصيل الإجراءات لم تتضح بعد، إلا أن سرعة تحرك نيوزيلندا حيال مسألة الأسلحة تركت أصداء في مختلف انحاء العالم وخصوصا في الولايات المتحدة حيث تراوح الاصلاحات مكانها منذ عقود وحيث يستأنف الجدل ذاته في كل مرة تحصل فيها عمليات اطلاق نار جماعية.

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وأوضحت ارديرن "لقد استغرق الأمر بالنسبة الينا 72 ساعة".

وأضافت "لقد اتخذنا قرارا كحكومة، نحن متحدون" وقد وقف بجانبها نائب رئيس الوزراء وينستون بيترس وشريكها في التحالف.

وأكد بيترس الذي سبق أن عارض حزبه "نيوزيلندا أولا" التعديلات، أنه يدعم رئيسة الوزراء بالكامل.

وقال "الحقيقة هي أنه بعد الساعة الواحدة ظهر الجمعة، تغير عالمنا الى الابد وكذلك قوانينا".