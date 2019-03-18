وزير داخلية أردوغان مهدداً : فوز الحزب أو الفوضى

هدد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بالفوضى حال تزعزع حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، بخسارته الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها نهاية مارس/آذار الجاري، وذلك خلل مقابلة على إحدى القنوات التركية .

وأعتبر مراقبون ومعارضون هذه التصريحات بإنها تحد سافر لإرادة الناخبين واستهانة بقواعد الاقتراع الحر.

صويلو ذكر في تصريحاته أن البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي (المعارض) كانت تمثل شريان لحزب العمال الكردستاني المدرج في تركيا على قوائم الإرهاب، مضيفًا "أن السلطات التركية قطعت هذا الشريان".

وأوضح أنه من المحتمل أن تقوم "العناصر الإرهابية بافعتال أحداث (في المناطق ذات الأغلبية الكردية الواقعة) شرقي، وجنوب شرقي تركيا؛ حال تزعزع حكم الرئيس أردوغان خلال الانتخابات المحلية المقرر عقدها في 31 مارس/آذار".

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تصريحات صويلو لم تكن الأولى من نوعها التي يسوقها مسؤولو حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، إذ سبق وأن قال أردوغان بنفسه في فبراير/شباط الماضي إن "سقوط حكم العدالة والتنمية سيكون عيدًا لمن يحيكون المكائد يوميا للإيقاع بين شعوب المنطقة".

وتعتبر الانتخابات المحلية المقبلة هي الأولى من نوعها في ظل نظام الحكم الرئاسي، وتعتبرها المعارضة بداية نهاية حزب العدالة والتنمية، نظرا لانخفاض شعبيته في الشارع، حيث يتوقع المعارضون خسارة حزب أردوغان الاقتراع المرتقب.

ويخيم شبح خسارة حزب "العدالة والتنمية"، للمجالس البلدية بكبرى مدن البلاد، بقوة على استطلاعات الرأي، ما يشير إلى سقوط مدوٍّ محتمل في اختبار الديمقراطية على الصعيد المحلي.