بوتين يزور القرم غداً

أعلن الكرملين الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه إلى القرم الإثنين للمشاركة في احتفالات الذكرى الخامسة لضم روسيا شبه الجزيرة، والذي دانته كييف والمجموعة الدولية، لكن أكثرية الروس رحبوا به.

وجاء في بيان للكرملين أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه في 18 مارس (آذار) 2019 إلى القرم وإلى سيباستوبول"، المرفأ الذي يرسو فيه الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وسيشارك بوتين في احتفال البدء باستثمار محطة لتوليد الكهرباء في شبه الجزيرة، ويلتقي مندوبين من المجتمع المحلي ويحضر احتفالات مخصصة "للذكرى الخامسة لالحاق القرم بروسيا"، كما أوضح البيان.

وفي 18 مارس (آذار) 2014، وقع فلاديمير بوتين وقادة القرم المعاهدة المتعلقة بـ"الحاق" شبه الجزيرة الأوكرانية بروسيا، بعد يومين من استفتاء لم تعترف به المجموعة الدولية، علماً بأن غالبية سكان القرم أيدوا عبره الانضمام.

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وكلف ذلك روسيا مجموعة من العقوبات الأوروبية والأمريكية التي أثرت كثيراً على الاقتصاد الروسي.

وعلى الأراضي الروسية، أعلن في 18 مارس (آذار) "عيد إعادة توحيد القرم وروسيا" وسيتخلله مزيد من الاحتفالات.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الأربعاء إن "يوم إعادة التوحيد بين شبه جزيرة القرم وروسيا والذكرى الخامسة لإعادة التوحيد هذه، تاريخ بالغ الأهمية لجميع الروس، وينبغي ألا يشك أحد في أن الرئيس بوتين سيشارك، كما ينبغي، في الاحتفالات" المخصصة لهذه المناسبة.